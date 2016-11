Lebensbaum: Altarwerk von Malerin Dumas für Dresdner Kirche

erschienen am 29.11.2016



Dresden (dpa) - Die Malerin Marlene Dumas hat erstmals ein Altarbild geschaffen. Das überdimensionale Werk wird ab Februar 2017 in der Dresdner Annenkirche installiert. Dumas habe noch nie etwas in diesen Ausmaßen gemacht, sagte ihr Mitarbeiter Roland Evenhuis am Dienstag in Dresden. Die Malerin stellte ihre Idee für die 3,60 Meter mal 7,80 Meter messende, seit 70 Jahren verwaiste Fläche über dem Altar am Abend der Gemeinde vor.

Das fertige Kunstwerk soll am 26. März 2017 enthüllt werden. Es wird aus einem Lebensbaum mit einer Art abstraktem Regenbogen bestehen, den zwei befreundete Maler auf die Wand bringen. Daran arrangiert Dumas sieben runde, figürliche Ölgemälde auf Holz, die Christliches, aber auch Freundschaft, Humanität und Hoffnung thematisieren. Für das vom Bund geförderte Projekt sammelte die Kirchgemeinde Spenden in fünfstelliger Höhe, wie Pfarrer Christfried Weirauch sagte.

Die Barockkirche mit einem Jugendstil-Innenraum wurde bei der Bombardierung im Februar 1945 schwer beschädigt, Altaraufbau und -gemälde gingen verloren. Nach Restaurierung des Altars hatte die Gemeinde nach «einem Meister der Gegenwartskunst» für das Altarbild gesucht - und sich auch wegen ihrer Bilder geschundener Menschen für Dumas entschieden. Die documenta-Künstlerin wurde 1953 in Kapstadt (Südafrika) geboren, sie lebt und arbeitet in Amsterdam.