Lebenslange Haft für 89-Jährigen gefordert

erschienen am 17.01.2017



Chemnitz (dpa) - Im Mordprozess gegen einen 89 Jahre alten Mann aus Frankenberg hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag eine lebenslange Haftstrafe beantragt. Die Beweisaufnahme habe belegt, dass der Rentner seine ehemalige Lebensgefährtin am 22. März 2016 absichtlich umgefahren und hilflos zurückgelassen habe, sagte der Anklagevertreter vor dem Landgericht Chemnitz. Die Verteidigung beantragte Freispruch. Das Urteil soll noch am Nachmittag verkündet werden. Der aus der Oberpfalz stammende Angeklagte soll für den Mordanschlag ein stillgelegtes und präpariertes Auto verwendet haben. Das Opfer war am folgenden Tag im Krankenhaus gestorben.