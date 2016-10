Lebensmittelretter treten Verschwendung entgegen

erschienen am 14.10.2016



Chemnitz/Leipzig (dpa/sn) - Das Teilen von Lebensmitteln findet nach Angaben des Vereins Foodsharing auch in Sachsen immer mehr Anhänger. Grundidee ist es, Nahrungsmittel vor dem Wegwerfen zu bewahren. Im Freistaat seien rund 550 Lebensmittelretter angemeldet, sagte Anna-Maria Engel der Deutschen Presse-Agentur. Die 35-Jährige wirbt als Botschafterin für Sachsen im gesamten Freistaat für die Idee.

Foodsharing kooperiere auch mit etwa 100 sächsischen Betrieben vom Supermarkt bis zum Restaurant: Vor der Tonne gerettete Produkte werden an Verteilstationen zum Mitnehmen angeboten. Bislang konzentriert sich das Foodsharing in Sachsen nach Vereinsangaben vor allem auf die Städte Chemnitz, Leipzig, Dresden und Freiberg.

Einer Studie der Umweltorganisation WWF zufolge landen in jeder Sekunde 313 Kilogramm genießbare Nahrungsmittel in der Tonne - allein in Deutschland.