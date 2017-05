Lehramtsstudium: Sorbischsprachige Bewerber erhalten Bonus

erschienen am 17.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Für Bewerber mit sorbischen Sprachkenntnissen sinken die Hürden beim Zugang zu einem Lehramtsstudium. «Die bisher nur für das Fach Sorbisch geltende Regelung wird auf alle Lehramtsfächer ausgeweitet», teilte SPD-Bildungsexpertin Sabine Friedel am Mittwoch im Landtag mit. Betreffende bekämen so einen Bonus bei der Immatrikulation. Bei ihnen werde der Notendurchschnitt anders angerechnet: «Damit stärken wir langfristig das sogenannte 2plus-Konzept, das auf das frühe parallele Erlernen von Sorbisch und Deutsch zielt.» Zuletzt war in Sachsen immer wieder über einen drohenden Mangel an Sorbisch sprechenden Lehrer diskutiert worden.