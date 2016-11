Lehrer kündigen Protestaktion vor dem Landtag an

erschienen am 04.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Lehrer aus Sachsen haben für kommenden Mittwoch vor dem Landtag in Dresden eine Protestaktion angekündigt. Sie richtet sich gegen das von der schwarz-roten Regierung geplante Maßnahmepaket gegen Lehrermangel. Aus Sicht der Gewerkschaften ist das gut 213 Millionen Euro teure Vorhaben unzureichend. Der Lehrerverband hat eine Mitgliederbefragung angesetzt. Bereist vor deren Abschluss stehe fest, dass die beabsichtigen Maßnahmen deutlich unter den Erwartungen der Lehrerschaft liegen, teilte der Verband am Freitag mit. CDU-Fraktionschef Frank Kupfer äußerte am Donnerstag Unverständnis über die Haltung der Gewerkschaften.