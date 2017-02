Lehrer streiken am Mittwoch an sächsischen Schulen

erschienen am 03.02.2017



Dresden (dpa/sn) - Im bundesweiten Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes sind Lehrer an sächsischen Schulen am nächsten Mittwoch (8. Februar) zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. In Dresden soll es zudem eine Demonstration sowie eine Protestkundgebung vor dem Finanzministerium geben, teilte der Sächsische Lehrerverband am Freitag mit. Der Verband kündigte an, Lehrer aus allen Teilen Sachsens mit Bussen in die Landeshauptstadt zu bringen. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder, deren zweite Runde am Dienstag in Potsdam ergebnislos zu Ende ging. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld sowie die Einführung einer zusätzlichen «Erfahrungsstufe» in der Entgelttabelle.