Lehrerausbildung: Chemnitz holt sich in Dresden eine Abfuhr

Die Region will mehr Lehrer vor Ort ausbilden, um den Bedarf der Schulen decken zu können. Die Chancen stehen schlecht.

Von Uwe Kuhr

erschienen am 06.04.2017



Dresden/Chemnitz. Hoffnungen auf eine breitere und regional verankerte Ausbildung von Lehrern an der TU Chemnitz hat die zuständige Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) eine Absage erteilt. Den aktuellen Vorstoß von Spitzenvertretern der Landkreise, der Stadt Chemnitz, von Wirtschaftsverbänden sowie Großunternehmen aus Südwestsachsen, zusätzlich zum Grundschullehramt auch noch Ober- und Berufsschullehrer auszubilden, bezeichnete Stange in einem Interview mit der "Freien Presse" als unrealistisch.

Mit einem Positionspapier, das die Initiatoren Mitte März an Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) geschickt hatten, wurden Strategien eingefordert, um sichtbaren Nachteilen Südwestsachsens bei der Versorgung mit Lehrern entgegenzutreten. Auslöser sind die überproportional hohen Einstellungsquoten von Seiteneinsteigern an den Grund- und Oberschulen der Region. Sie liegen in und um Chemnitz inzwischen bei 50 bzw. über 70 Prozent bei den neuen Lehrkräften.

Dass Chemnitz wieder eine Lehrerschmiede wird, die die Stadt bis 1997 war, bevor dieser Bereich an der Universität abgewickelt wurde, glaubt Stange nicht. Dieser Schritt erfolgte seinerzeit, sagt sie, damit sich die TU Chemnitz in den Natur- und Technikwissenschaften profilieren konnte. Das sei heute Realität. "Ob die Uni von diesem Profil abweichend wieder dauerhaft mehr Pädagogen ausbilden will, ist mir nicht bekannt", so die Ministerin.

Ihr Rektor Gerd Strohmeier bekräftigte gestern, dass die TU grundsätzlich bereit sei, die Lehramtsausbildung zu verstetigen sowie auf das Berufsschullehramt auszudehnen. "Sie muss allerdings vom Freistaat finanziert werden und darf nicht zu Lasten anderer Bereiche gehen", sagte er. Genau das aber lehnt die Wissenschaftsministerin ab und verweist darauf, dass dies der Universität bereits seit 2012 bekannt sei.

Hans-Joachim Wunderlich, Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz, kritisiert die Haltung des Ministeriums. Sie führe dazu, dass über ein Ungleichgewicht der Bildungschancen eine wirtschaftlich wichtige Region im Freistaat abgehängt werde. Südwestsachsen steuere ein Drittel der Wirtschaftsleistung Sachsens bei. "Dafür erwarten wir vergleichbar gute Bedingungen für Schule und Berufsausbildung, um Fachkräfte halten zu können." Inwieweit die Wirtschaft sich selbst, zum Beispiel über Stiftungsprofessuren, an der Lehrerausbildung beteiligen würde, blieb gestern offen. Unterstützt wird die Forderung nach einem Ausbau der Lehrerausbildung auch von den vier Landräten der Region (alle CDU), der Chemnitzer Oberbürgermeisterin (SPD) und der Handwerkskammer.

Für die Bildungsexpertin der Linken im Landtag, Cornelia Falken, führt ebenfalls kein Weg an mehr Lehrern aus Chemnitz vorbei. Die Bedarfsplanungen bis 2030 reichten nicht aus, sagt sie. Angesichts der Abbrecherquoten von etwa 30 Prozent bei den Lehramtsstudierenden sei das unausweichlich. Unverständnis über "die Prinzipienreiterei Stanges" äußerte auch die bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Petra Zais. Eine derartige Unbeweglichkeit habe Sachsen in den vergangenen 15 Jahren erst in die jetzige Lehrermisere gebracht. Auch Sachsens Lehrerverband hält einen Ausbau der Kapazitäten in Chemnitz für unverzichtbar.