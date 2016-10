Lehrstunde für den HC Leipzig in der Champions League

erschienen am 21.10.2016



Skopje (dpa) - Die Handballerinnen des HC Leipzig haben auch ihr zweites Spiel in der Gruppenphase der Champions League verloren. Das Team von Trainer Norman Rentsch ging am Freitag beim mazedonischen Meister Varadar Skopje mit 24:41 (14:19) unter. Während sich der HCL in der ersten Halbzeit gegen den Vorjahresdritten der Königsklasse teuer verkaufte, brach er im zweiten Durchgang ein. Erfolgreichste Leipzigerinnen waren Anne Hubinger und Shenia Minevskaja mit je fünf Toren. Beim Gastgeber glänzte Jovanka Radicevic mit sechs Treffern.

Die Gastgeberinnen zeigten sich unbeeindruckt davon, dass ihre Trainerin Indira Kastratovic zwei Tage vor der Partie beurlaubt wurde und führten rasch mit 5:1. HCL-Coach Rentsch nahm zu diesem Zeitpunkt bereits die erste Auszeit. Am Kreis kam Franziska Mietzner nach langer Verletzung zu ihrem Champions-League-Debüt, nachdem sich Luisa Sturm im Abschlusstraining eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte. Hildigunnur Einarsdottir, zweite etatmäßige Spielern auf der Position, war von einer Grippe geschwächt.

Obwohl die Leipzigerinnen ihre Nervosität mit zunehmender Spielzeit ablegten, kamen die Gäste nicht näher als auf vier Treffer heran. Im zweiten Durchgang verwandelte Skopje gleich zwei Siebenmeter und zog auf 21:14 davon. Der HCL bekam den starken Angriff von Vardar nicht unter Kontrolle. Nach 45 Minuten stand der erste Zehn-Tore-Rückstand zu Buche. Die Niederlage war bereits zu diesem Zeitpunkt besiegelt.