Leiche nahe Leipziger Emmauskirche gefunden

erschienen am 08.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - In Leipzig ist nahe der Emmauskirche eine Leiche gefunden worden. Eine entsprechende Twitter-Meldung der «Leipziger Volkszeitung» bestätigte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend auf Anfrage. Für alle weiteren Angaben dazu sei die Staatsanwaltschaft zuständig, die jedoch zunächst nicht erreichbar war. Laut Zeitung soll es sich bei dem Toten um einen 64-jährigen Mann handeln, der im Trinkermilieu verkehrte. Er wurde danach bereits am Mittwoch in einem Gebüsch an der Kreuzung Wurzner Straße, Cunnersdorfer Straße entdeckt. Ein Obduktionsergebnis stehe noch aus.