Leiche neben Bahngleisen gefunden: Todesursache unklar

erschienen am 19.01.2017



Bautzen (dpa/sn) - Neben den Bahngleisen in Bautzen ist ein toter Mann gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen weist der 72-Jährige keine äußeren Verletzungen auf, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Daher gehe sie derzeit weder von einem Suizid, noch von einem Gewaltverbrechen aus. Ein Spaziergänger hatte die Leiche am Morgen entdeckt, nachdem er eine Tasche mit Lebensmitteln gefunden hatte. Daraufhin war er Fußspuren im Schnee von der Tasche bis zu den Bahngleisen gefolgt, wo er den Toten entdeckte. Die Todesursache des 72-Jährigen soll nun ermittelt werden.