Leipzig besonders von Laserpointer-Attacken betroffen

erschienen am 16.12.2016



Leipzig (dpa/sn) - Bis Ende November gab es in Leipzig sechs Angriffe mit Laserpointern auf Flugzeuge und Hubschrauber. Wie das Luftfahrtbundesamt mitteilte, gehört die sächsische Stadt damit zu den zehn am häufigsten betroffenen Orten in Deutschland. Bei Laserpointer-Angriffen können Piloten erblinden.

Deutsche Luftfahrtunternehmen meldeten dem Luftfahrtbundesamt in den ersten elf Monaten des Jahres 129 Attacken in Deutschland. Seit 2013 hat die Zahl der Angriffe stetig abgenommen. Ausländische Flugunternehmen müssen der Behörde derartige Vorfälle nicht melden.