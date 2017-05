Leipzig bleibt Sachsens fahrradfreundlichste Großstadt

erschienen am 19.05.2017



Leipzig (dpa/sn) - Leipzig ist die fahrradfreundlichste der drei sächsischen Großstädte. Dies ist das Ergebnis des bundesweiten ADFC-Fahrradklima-Tests, den der Radclub am Freitag veröffentlichte. Im Vergleich von 39 deutschen Großstädten schaffte es nur Leipzig mit Platz 9 in die Top Ten. Münster verteidigte in diesem Ranking den Spitzenplatz. Chemnitz rangiert auf Platz 14, Dresden nur auf Platz 25.

Im Vergleich von 98 Städten zwischen 50 000 und 100 000 Einwohnern konnten sich Görlitz, Plauen und Zwickau nicht im Vorderfeld einreihen. Sie belegten die Plätze 45, 62 und 90. Für den Fahrradklima-Test wurden im Herbst 2016 bundesweit rund 120 000 Radfahrer befragt, unter anderem zu den Themen Sicherheit und Rad-Infrastruktur in ihrer Stadt.

Der sächsische Grünen-Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn kritisierte die Radförderung im Freistaat. Es fehle an Engagement, kaum ein anderes Bundesland sei so unambitioniert und ignoriere die wachsende Zahl von Radfahrern.