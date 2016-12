Leipzig bleibt bei Herangehensweise: Bayern soll etwas tun

erschienen am 19.12.2016



Leipzig (dpa) - Aufsteiger RB Leipzig will an seiner Herangehensweise und seiner spielerischen Ausrichtung auch gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern nichts ändern. «Die Vorbereitung wird nicht anders sein», sagte Trainer Ralph Hasenhüttl am Montag bei einer Pressekonferenz im Trainingszentrum der Sachsen.

Er machte deutlich, dass er seine Mannschaft gewohnt aggressiv und hungrig auf den Sieg in das Topmatch des 16. Bundesliga-Spieltags an diesem Mittwoch in der Münchner Allianz-Arena schicken wird. «Wir wollen, dass der FC Bayern gegen uns etwas tun muss.» Er hätte nur dann ein Problem, «wenn wir mutlos spielen und uns verstecken würden».

Dabei setzt Hasenhüttl vor allem auf die mannschaftliche Stärke der Leipziger gegen die praktisch auf jeder Position absolut hochkarätig besetzten Bayern. «Wir spielen nicht elf mal eins gegen eins, sondern einmal elf gegen elf», betonte Hasenhüttl.

Personell bangt er um den Einsatz von Naby Keita und Marcel Halstenberg. Wenn RB Leipzig aber auch etwas auszeichne, dann «dass wir nicht jammern, sondern Lösungen finden», sagte Hasenhüttl.