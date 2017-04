Leipzig für Studenten vergleichsweise günstig

erschienen am 11.04.2017



Köln/Leipzig (dpa/sn) - Studenten können in Leipzig laut einer Studie im Vergleich zu anderen deutschen Universitätsstädten am billigsten wohnen. Zwar sind die Mieten seit Beginn des Jahrzehntes auch dort gestiegen, doch die Preiserhöhungen fielen etwas geringer aus, wie aus einer neuen Studie des Institutes der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervorgeht. Demnach lagen die Mieten für eine Studentenbleibe dort im zweiten Halbjahr 2016 bei durchschnittlich unter 6,50 Euro pro Quadratmeter. Ähnlich günstig kann der akademische Nachwuchs in Bochum wohnen.