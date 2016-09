Leipzig sieht Gewinn durch RB-Aufstieg

Leipzig (dpa/sn) - Über den Aufstieg von RB Leipzig in die erste Fußballbundesliga freuen sich nicht nur die Fans. Auch Tourismus, Handel und die Wirtschaft insgesamt wollen davon etwas haben. «Wir erwarten große touristische Impulse», sagte der Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, Volker Bremer. In Städten anderer Erstliga-Vereine lägen die Einnahmen durch den Tourismus in Millionenhöhe. «Wir sehen eine Menge positiver Aspekte», sagte auch Marlies Goellnitz, Sprecherin der Leipziger City-Gemeinschaft. So kämen Leute nach Leipzig, die nie zuvor dort waren und den Reiz der Stadt erkennen könnten. Die Händler würden profitieren.