Leipzig tanzt beim Opernball: Stargast Jimmy Somerville

erschienen am 10.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Vor der Oper wird am Samstagabend der rote Teppich ausgerollt: Zum Leipziger Opernball werden GĂ€ste aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik erwartet. Das Gewandhausorchester sorgt fĂŒr die klassische musikalische Gestaltung. Stargast Jimmy Somerville soll moderne KlĂ€nge ins Opernhaus bringen. Der Ball steht in diesem Jahr unter dem Motto «Let's dance dutch». Zum vorherigen Opernball 2015 waren nach Angaben der Veranstalter rund 2000 GĂ€ste gekommen.