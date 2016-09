Leipzig verpasst nÃ¤chste Ãœberraschung: 1:1 gegen Gladbach

Leipzig verpasst nächste Überraschung: 1:1 gegen Gladbach

Von Frank Kastner, dpa

erschienen am 21.09.2016



Leipzig (dpa) - RB Leipzig hat den nächsten Überraschungscoup nur ganz knapp verpasst. Gegen Borussia Mönchengladbach musste sich der Aufsteiger am Mittwochabend mit einem 1:1 (1:0) zufrieden geben, obwohl er lange Zeit geführt hatte. Vor 42 558 Zuschauern in der Red Bull Arena hatte Timo Werner Leipzig bereits in der sechsten Minute in Führung gebracht. Fabian Johnson gelang in der 84. Minute aber noch der verdiente Ausgleich für die Gladbacher. Dennoch bleibt RB Leipzig der einzige Verein in der Bundesliga-Historie ohne Niederlage - nach allerdings auch erst vier Begegnungen.

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hatte bereits vor dem ersten Pflichtspiel beider Teams überhaupt gegeneinander gewarnt: «Leipzig ist ein Aufsteiger, der sofort oben angreifen kann. RB hat das Potenzial, wie Phoenix aus der Asche zu kommen.» Den 19-minütigen Schweige-Protest seiner rund 5000 mitgereisten Fans gegen die fortschreitende Kommerzialisierung nannte er «legitim».