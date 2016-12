Leipzig zieht mit 28:24 gegen Hannover ins Pokal-Final-Four ein

erschienen am 13.12.2016



Leipzig (dpa) - Die Handball-Männer des SC DHfK Leipzig sind zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte ins Final Four des DHB-Pokals eingezogen. Das Team von Trainer Christian Prokop gewann am Dienstagabend gegen den Bundesliga-Kontrahenten TSV Hannover-Burgdorf mit 28:24 (14:13). «Ich kann es noch gar nicht fassen. Das ist die geilste Veranstaltung die es gibt», sagte DHfK-Spieler Andreas Rojewski, der mit dem SC Magdeburg in der vergangenen Saison den Pokal holte, nach dem Einzug in die Endrunde.

Erfolgreichster Torschütze des SC DHfK vor 4029 Zuschauern in der Arena Leipzig war Niclas Pieczkowski mit sieben Treffern. Bei den Gästen ragte Fabian Böhm mit fünf Toren heraus.

Leipzig übernahm sofort die Regie und lag 4:2 sowie 6:4 vorn. Doch dann ließ der SC DHfK zu viele Chancen im Angriff ungenutzt und brachte Hannover damit ins Spiel. Nach einer Viertelstunde stand beim 6:7 der erste Rückstand zu Buche. Es entwickelte sich ein spannender Pokalkampf, in dem sich keines der beiden Teams absetzen konnte.

Zu Beginn des zweiten Durchgang hielt Leipzigs Keeper Milos Putera seinem Team den Rücken frei. Im Angriff zeigte der SC DHfK mehr Konsequenz und zog bis zur 40. Minute auf 19:16 davon. Auch eine Auszeit der Gäste brachte das Prokop-Team nicht aus dem Konzept. Vor allem Nationalspieler Pieczkowski behielt in engen Phasen im Abschluss die Nerven. Mit dem Treffer zum 25:21 in der 54. Minute von Kapitän Lukas Binder war der Einzug in die Endrunde bereits perfekt.

Die Gegner für das Endrundenturnier am 8. und 9. April 2017 in Hamburg werden am Mittwoch ermittelt. In den drei weiteren Viertelfinals stehen sich HBW Balingen-Weilstetten und die Rhein-Neckar-Löwen, die TSG Friesenheim und der THW Kiel sowie die SG Flensburg-Handewitt und MT Melsungen gegenüber.