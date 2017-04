Leipziger ATV-Frauen starten als Schlusslicht in Rückrunde

erschienen am 20.04.2017



Leipzig (dpa/sn) - Die Hockey-Damen des ATV Leipzig 1845 starten am Wochenende mit einer schlechten Ausgangsposition in die Rückrunde der 2. Bundesliga. Die Schützlinge von Trainer Axel Thieme konnten im letzten Herbst nur durch zwei Remis gegen Blau-Weiss Berlin und bei Eintracht Frankfurt zwei Punkte holen. Damit sind die Leipzigerinnen punkt- und torgleich mit Blau-Weiss Berlin in der Staffel Süd Tabellenletzter. Da auf Grund der Konstellation in der 1. Bundesliga in dieser Saison wahrscheinlich sogar drei Teams absteigen müssen, beträgt der Rückstand von ATV zum ersten Nichtabstiegsplatz schon acht Zähler.

Erschwerend kommt noch hinzu, dass den Leipzigerinnen ihre Torhüterin Karoline Amm wegen beruflicher Verpflichtungen als Ärztin für die gesamte Rückrunde nicht zur Verfügung steht. Indes ist die Spielmacherin Nafja Ziane, die im letzten Herbst komplett verletzt ausfiel, wieder dabei. Leipzig startet am Samstag zu Hause gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter TSV Mannheim.