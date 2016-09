Leipziger Bildermuseum erwirbt zwei Beckmann-GemÃ¤lde

Leipziger Bildermuseum erwirbt zwei Beckmann-Gemälde

erschienen am 14.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Das Leipziger Bildermuseum hat zwei Gemälde aus dem Frühwerk von Max Beckmann erworben: «Die Große Buhne» (1905) und «Sumpfblumen» (1907). Ersteres gehört zu einer Gruppe von Gemälden, die während eines Sommeraufenthaltes in Dänemark entstanden. Es zähle zu den bedeutenden frühen malerischen Arbeiten Beckmanns, teilte das Museum der bildenden Künste am Mittwoch mit. Das Gemälde befand sich bereits seit 1993 als Dauerleihgabe im Museum. Das Stillleben «Sumpfblumen» malte der Künstler während eines Sommeraufenthaltes an der Ostsee.

Leipzig ist die Geburtsstadt des Malers, Grafikers und Bildhauers Max Beckmann (1884-1950). Das Museum schlägt im «Beckmann-Saal» einen Bogen vom Frühwerk bis zu den letzten Gemälden aus dem Todesjahr des Künstlers. Auch plastische Arbeiten sind zu sehen. Die Mehrzahl der Werke sind Dauerleihgaben aus dem Nachlass der zweiten Ehefrau des Künstlers, Mathilde «Quappi» Beckmann. Welche Summe das Museum für die beiden erworbenen Gemälde gezahlt hat, wurde nicht angegeben.