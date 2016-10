Leipziger Dok-Festival mit Premierenrekord

erschienen am 10.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - Das diesjährige Dokfilmfestival in Leipzig wartet mit einem Rekord auf. 100 Premieren sind zu sehen, 34 mehr als im Vorjahr, wie die Veranstalter am Montag in Leipzig mitteilten. Insgesamt werden vom 31. Oktober bis 6. November 309 Werke gezeigt. Eröffnet werde das Festival mit dem Animationsfilm «Mein Leben als Zucchini» des Schweizer Regisseurs Claude Barras. Der Film erzählt die Geschichte eines Neunjährigen, der nach dem Tod seiner Mutter in ein Kinderheim kommt.

2015 erreichte das Festival unter der neuen Leiterin Leena Pasanen mit 48 000 Zuschauern einen neuen Besucherrekord, wie die Leitung weiter mitteilte. Höhepunkte sind unter anderem die Verleihung der Goldenen und Silbernen Tauben.