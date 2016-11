Leipziger Feuerwehr-Spezialtruppe nimmt Probebetrieb auf

erschienen am 30.11.2016



Leipzig (dpa) - Eine Spezialtruppe der Leipziger Feuerwehr zur Gefahrenanalyse bei Unfällen mit gefährlichen Stoffen hat jetzt ihren Probetrieb aufgenommen. Die sogenannte Analytische Task Force (ATF) soll zukünftig im Umkreis von 200 Kilometern rund um Leipzig eingesetzt werden, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Zu den Aufgaben der ATF gehört es den Angaben zufolge, im Schadensfall zum Beispiel gefährliche Chemikalien aufzuspüren und zu identifizieren, die Ausbreitung von Schadstoffwolken zu erkennen und die Einsatzleitungen vor Ort zu möglichen Evakuierungen oder Entgiftungsmaßnahmen zu beraten.

Außer in Leipzig gibt es die Spezialeinheiten noch in Hamburg, Mannheim, Dortmund, Köln, München und Berlin. Die Fahrzeuge und die Ausrüstung der ATF stellt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zur Verfügung. Wie es hieß, werden in Deutschland täglich große Mengen an Gefahrstoffen hergestellt, transportiert und weiterverarbeitet. Den Großteil der Transporte machen diesen Angaben nach mit jährlich rund 200 Millionen Tonnen entzündbare Flüssigkeiten aus. Gase und ätzende Stoffe liegen bei jeweils etwa 28 Millionen Tonnen, giftige Stoffe bei 10 Millionen Tonnen.