Leipziger Flüsse: Niedrigwasser wegen technischer Prüfung

erschienen am 22.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Wegen der technischen Überprüfung eines Wehres führen Leipziger Flüsse derzeit niedrigeres Wasser. Im gesamten Leipziger Stadtgebiet können die Wasserstände um bis zu zwei Meter sinken, teilte die Landestalsperrenverwaltung am Dienstag mit. Die Experten überprüfen die Funktionsfähigkeit des Palmengartenwehres der Weißen Elster. Dieses sei für den Hochwasserschutz wichtig. Die Funktionsprobe begann am Montag und dauert noch bis zum Mittwoch.