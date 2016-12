Leipziger Grundschule soll nach Kurt Masur benannt werden

erschienen am 07.12.2016



Leipzig (dpa/sn) - Eine Grundschule in Leipzig soll den Namen des Dirigenten Kurt Masur tragen. Lehrer, Schüler, Eltern und der Hort der 3. Grundschule haben einen entsprechenden Antrag gestellt und sich intensiv mit Leben und Werk des langjährigen Gewandhauskapellmeisters befasst, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Masurs Witwe Tomoko habe geschrieben, sie sei überzeugt, dass die Prägung der Schule auf vielerlei Weise dem Geiste ihres Mannes entspricht. Besonders die Leitgedanken von Toleranz und kultureller Aufgeschlossenheit hätten sie und ihre Familie überzeugt. Die Schule soll am 1. Juli 2017 umbenannt werden, teilte die Stadt weiter mit.

Kurt Masur (18. Juli 1927 - 19. Dezember 2015) war neben seinem musikalischen Wirken auch für sein politisches Engagement während der friedlichen Revolution in Leipzig bekannt.