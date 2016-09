Leipziger Hauptbahnhof wird tagelang gesperrt

erschienen am 13.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Bahnreisende müssen sich in den kommenden Tagen auf erheblichen Beeinträchtigungen des Zugverkehrs in Leipzig einstellen. Zunächst wird wegen des Einbaus einer Weiche ein Teil des Leipziger Hauptbahnhofs vom 15. bis 21. September gesperrt. Die Fernzüge auf den Strecken München-Berlin und Frankfurt-Leipzig fahren nach einem geänderten Fahrplan. Im S-Bahn-Netz gibt es Umleitungen und Ersatzverkehr mit Bussen.

Direkt im Anschluss an den Weichenbau wird dann die Westseite des Leipziger Hauptbahnhofes bis zum 25. September wegen Software- und Prüfarbeiten voll gesperrt. Fern- und Nahverkehrszüge fahren den Bahnhof in dieser Zeit nicht an, wie die Deutsche Bahn am Dienstag mitteilte. Auch der City-Tunnel, durch den der S-Bahn-Verkehr rollt, wird gesperrt. Reisende müssen auf Busse umsteigen. Die Bahn rät allen Zugfahrern, sich rechtzeitig über die Einschränkungen und Fahrplanänderungen zu informieren.