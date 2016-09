Leipziger Hauptbahnhof zum Teil gesperrt: Ersatzverkehr

erschienen am 21.09.2016



Leipzig (dpa) - Der Betrieb an der Westseite des Leipziger Hauptbahnhofs wird heute Morgen für vier Tage komplett eingestellt. Für Pendler und Reisende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bringt das längere Fahrtwege mit sich. Der Grund: Bau- und Prüfarbeiten. Seit voriger Woche war der Bahnknoten schon teilgesperrt. Bis zum Sonntag umfahren viele Fernzüge den wichtigen Bahnhof. Ersatzhalt ist der kleinere Bahnhof Leipzig-Messe. Die Bahnunternehmen haben Ersatzbusse geordert. Viele Fernzüge werden weiträumig umgeleitet. Reisende werden gebeten, sich vor der Fahrt über Änderungen zu informieren. Die Sperrung dauert bis Sonntag 8.00 Uhr.