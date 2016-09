Leipziger StadtrÃ¤te treten gegen umstrittene Kudla an

Leipziger Stadträte treten gegen umstrittene Kudla an

erschienen am 14.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Zwei Leipziger Stadträte wollen der umstrittenen CDU-Bundestagsabgeordneten Bettina Kudla ihren Posten streitig machen. Michael Weickert (26) und Jens Lehmann (48) kündigten an, sich um die Nominierung als CDU-Direktkandidaten bei der nächsten Bundestagswahl bewerben zu wollen. Die CDU will ihre Direktkandidaten auf einem Wahlkongress am 22. Oktober küren. Beide begründeten ihren Schritt unter anderem mit einer Unzufriedenheit mit der Arbeit und der Kommunikation Kudlas. «Mehrere Bewerber sind das Demokratischste, das es gibt», sagte Weickert am Mittwoch. Zuvor hatte die «Leipziger Volkszeitung» darüber berichtet.

Kudla hatte am Freitag mit einem Tweet über den türkischen Journalisten Can Dündar einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Die 54-Jährige schrieb: «Cansel #Dünnschiss, pardon, Can #Dündar sagt, #Beitrittsverhandlungen mit #Türkei nicht abbrechen. Wissen wir selbst.» Dafür hagelte es Kritik.