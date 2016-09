Leipziger Terrordrohung kÃ¶nnte fÃ¼r Jugendliche teuer werden

Leipziger Terrordrohung könnte für Jugendliche teuer werden

Ein Drohanruf in einem Leipziger Luxushotel hält die Polizei stundenlang in Atem. Absperrungen, Durchsuchungen, dann werden die Täter ermittelt: Zwei Jugendliche in Österreich müssen nun mit Konsequenzen rechnen - und vielleicht auch zahlen.

erschienen am 07.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Der Anruf zweier Jugendlicher in einem Leipziger Hotel, bei dem sie mit einem Anschlag drohten, könnte für sie sehr teuer werden. Das Telefonat hatte einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zwar seien die tatsächlichen Kosten dafür noch nicht berechnet, die Summe könnte aber in den sechsstelligen Bereich gehen, sagte ein Sprecher der Leipziger Polizei am Mittwoch. Zunächst hatte die «Leipziger Volkszeitung» berichtet.

Am Dienstag war bereits angekündigt worden, die Kosten könnten auf die Verursacher des Einsatzes umgelegt werden. Dies sei auch als Warnung an Nachahmer gedacht.

Nach dem Anruf gegen 2.50 Uhr morgens hatte die Polizei mit mehr als 100 Beamten und Sprengstoffspürhunden das Luxushotel in der Messestadt abgeriegelt und durchsucht. Auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera kam zum Einsatz.

Wie sich dann herausstellte, hatten zwei 14 und 15 Jahre alte Jungen aus Österreich per Mobiltelefon bei mehreren Hotels angerufen und Terrordrohungen ausgesprochen. Die österreichischen Strafverfolgungsbehörden prüfen nach Angaben aus Leipzig strafrechtliche Schritte gegen die beiden Jugendlichen.