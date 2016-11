«Leipziger Volkszeitung»: Landeshaushalt wird aufgestockt

erschienen am 03.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Der sächsische Doppelhaushalt für 2017/18 wird voraussichtlich um 580 Millionen Euro aufgestockt. Wie die «Leipziger Volkszeitung« (Donnerstagsausgabe) berichtet, soll das zusätzliche Geld vor allem in Polizei und Justiz fließen. 210 Millionen Euro sind für das bereits bekannte Bildungspaket vorgesehen. Laut Eckwertebeschluss sollte der Haushalt eigentlich 37 Milliarden Euro betragen. In der Nacht zum Mittwoch trafen sich die Spitzen der CDU/CSU-Koalition zu internen Gesprächen. Am Donnerstag beraten die Landtagsfraktionen der Koalitionsparteien über den Haushalt.