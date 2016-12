Leipziger Wissenschaftler umrunden die Antarktis

erschienen am 16.12.2016



Leipzig (dpa/sn) - An einer Expedition rund um die Antarktis nehmen ab Dienstag drei Wissenschaftler des Leipziger Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung teil. Sie gehören zu einem Team von über 50 Forschern aus 30 Ländern und wollen die Wolkenbildung im Südpolarmeer untersuchen, wie das Institut am Freitag mitteilte. Insbesondere werde es dabei um den Zusammenhang zwischen Aerosolpartikeln und Wolken in der abgelegenen Region der Erde gehen. Damit sollen die Auswirkungen der vom Menschen verursachten Luftverschmutzung auf das globale Klima geklärt werden. Rund um die Antarktis kommt der Zustand in der Atmosphäre dem aus der vorindustriellen Zeit sehr nahe.