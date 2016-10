Leipzigs Sabitzer nach Außenbandriss wieder im Training

erschienen am 26.10.2016



Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann wieder mit Marcel Sabitzer planen. Der österreichische Nationalspieler ist nach zehntägiger Verletzungspause am Mittwoch ins Training eingestiegen, wie der Verein via Twitter mitteilte. Sabitzer hatte sich am 16. Oktober beim 1:0-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg einen Außenbandriss im rechten Sprunggelenk zugezogen. Der in der Startelf gesetzte 22 Jahre alte Offensivspieler war nach 15 Minuten durch Dominik Kaiser ersetzt worden.