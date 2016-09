LeipzigsÂ Trainer HasenhÃ¼ttl:Â Â«Sind noch keine SpitzenmannschaftÂ»

Leipzigs Trainer Hasenhüttl: «Sind noch keine Spitzenmannschaft»

Der Start in die Premieren-Saison in der Fußball-Bundesliga ist RB Leipzig geglückt: Vier Punkte aus zwei Spielen - mit dem grandiosen Sieg gegen Dortmund. Doch vor dem Duell beim Hamburger SV bleibt Trainer Ralph Hasenhüttl zurückhaltend. Abheben verboten.

erschienen am 15.09.2016



Leipzig (dpa) - Nach dem Überraschungscoup gegen Borussia Dortmund hat RB Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl vor zu großer Euphorie gewarnt. «Wir können den Sieg richtig einschätzen, das zeichnet unseren Verein ein. Wir sind noch keine Spitzenmannschaft», sagte Hasenhüttl am Donnerstag mit Blick auf die Auswärtspartie beim Hamburger SV (Samstag/15.30 Uhr Sky). Nach dem Remis in Hoffenheim und dem Heimsieg gegen den BVB steht der Aufsteiger auf Rang fünf der Tabelle. Der noch sieglose HSV ist 15. in der Fußball-Bundesliga.

«Wir haben jetzt zwei Mal gut gespielt und vier Punkte geholt. Das ist top. Aber der Weg ist noch weit, um ein Spitzenteam in der Bundesliga zu werden», sagte Hasenhüttl, der seine Erwartungen an das zweite Auswärtsspiel bewusst klein hielt. «Wir sind Aufsteiger und fahren dahin, um den nächsten Schritt zu tun. Das wird schwer. Aber wir wollen es eh nicht leicht», meinte der Österreicher.

Aber der Sieg gegen Dortmund habe vor allem gezeigt, «was möglich ist, wenn man synchron und in unserem Netz attackiert. Das war eine herausragende Leistung. Und wir wollten mit aller Macht das Spiel zum Schluss für uns entscheiden. Ich glaube, das ist eines Aufsteigers nicht üblich, auf Sieg zu spielen und sich nicht mit dem Punkt zufriedenzugeben», erklärte der Fußball-Lehrer die Vorgabe vor dem Saisonstart: «Wir wollen mit aller Macht Spiele gewinnen und sind uns da auch nicht zu schade, zum Schluss noch mal Risiko zu gehen.»

Zugleich wisse das Team aber auch, «dass diese Spiele alle eng waren und hätten kippen können. Und so wird es wohl auch die nächsten Spiele sein. Aber die Mannschaft hat die Mentalität und die müssen wir weiter stärken.»

Für den wegen eines Kreuzbandrisses mindestens sechs Monate ausfallenden Verteidiger Lukas Klostermann wird wohl Benno Schmitz in die Startformation rücken. Auch Salzburg-Neuzugang Bernardo ist eine Option. Diego Demme konnte wegen Schmerzen im Hüftbereich am Donnerstag nicht trainieren. Sein Einsatz ist noch fraglich. Keeper Fabio Coltorti fällt wegen Problemen mit den Unterarmen wohl aus. Für ihn dürfte Marius Müller auf der Bank sitzen.

Neuzugang Timo Werner, der in der Liga bisher stark agierte, erwartet wie der Trainer ein ganz anderes Spiel als gegen den BVB. «Dortmund hat sehr gut in unser System gepasst. Der HSV lässt uns vielleicht nicht so gut in unser Pressing kommen. Aber auch sie haben ihre Wackler in der Defensive und wir vorne genug Qualität, um Tore zu schießen», meinte der vom VfB Stuttgart gekommene Stürmer.

Der 20-Jährige gehörte in den beiden Ligaspielen zu den besten Leipzigern. Anpassungsprobleme gibt es kaum welche. «Das Spielsystem liegt mir und die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Die Automatismen greifen langsam und sie wissen, wie und wohin ich den Ball gerne haben möchte und andersrum», meinte Werner: «Hoffentlich kann ich die guten Leistungen dann auch demnächst in Tore ummünzen.»

Derweil planen einige HSV-Anhänger einen Fanmarsch gegen RB Leipzig. «Was Red Bull in Leipzig macht, ist schon eine harte Form der Kommerzialisierung», sagte Initiator Nils Krüger vom Fanclub HSVInside. Das lässt Hasenhüttl kalt. «Unsere Fans haben keinen Protestmarsch gegen HSV-Investor Kühne geplant. Ich kann versprechen, dass wir uns auf unser Fußballspiel konzentrieren», meinte er.