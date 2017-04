Leipzigs Zoo hat jetzt einen «Krieger»

erschienen am 20.04.2017



Leipzig (dpa/sn) - Der Ende März im Leipziger Zoo geborene Orang-Utan trägt ab sofort den Namen Martok - zu Deutsch «Der Krieger». Das teilte der Zoo am Donnerstag anlässlich der Taufe durch die Tierpfleger der Menschenaffenanlage Pongoland und der dort arbeitenden Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts am Donnerstag mit. Mutter Raja kümmere sich perfekt um ihr Erstgeborenes und beide seien mit der insgesamt neun Köpfe umfassenden Orang-Utan-Gruppe im Pongoland zu sehen.

Vor Raja hatte zuletzt im Jahr 2009 Padana mit Sohn Suaq für Nachwuchs bei den Orang-Utans gesorgt. Die Affendame ist derzeit wieder schwanger und bekommt voraussichtlich im Sommer ihr Junges. «Aber nicht nur bei den Orang-Utans wird es weitere Zugänge geben, wir erwarten auch bei den Bonobos, Gorillas und Schimpansen in den nächsten Monaten Jungtiere», kündigte Zoodirektor Jörg Junhold an. Bei den hochbedrohten Orang-Utans seien Nachzuchten jedoch immer ein besonderer Grund zur Freude.