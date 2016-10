Lesben- und Schwulenverband warnt vor AfD

erschienen am 30.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) hat vor der AfD gewarnt. Diese mache Rassismus salonfähig, sagte Verbandssprecher Markus Ulrich am Sonntag dem MDR Sachsen in Leipzig. «Und das ist das Gefährliche.» Die Partei habe zu einem «Kulturkampf» aufgerufen. «Sie will eine homogene Gesellschaft im ethnischen und kulturellen Sinn. Ihr Feindbild ist eine vielfältige offene und liberale Gesellschaft.»

Der Verband war am Samstag und Sonntag zum jährlichen Bund-Länder-Treffen in Leipzig zusammengekommen. Dabei standen unter anderem Strategien für das Bundestagswahljahr 2017 auf der Tagesordnung.

Der Verband war 1990 in der Messestadt gegründet worden. Zudem sollte mit der Wahl des Tagungsortes in Zeiten von AfD-Erfolgen und Rechtspopulismus Sachsens positive Rolle beim Einsatz für Homosexuelle hervorgehoben werden, hieß es. Der LSVD ist nach eigenen Angaben die größte Bürgerrechts-, Selbsthilfe- und Wohlfahrtsorganisation für Lesben und Schwule in Deutschland.