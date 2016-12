Letzter Abschnitt der Autobahn Dresden: Prag freigegeben

erschienen am 17.12.2016



Radejcin/Dresden (dpa/sn) - Mehr als 25 Jahre nach Baubeginn wird heute bei Radejcin in Tschechien das letzte Teilstück der Autobahn von Dresden nach Prag für den Verkehr freigegeben. Zum Festakt haben sich Tschechiens Präsident Milos Zeman, Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) angekündigt. Schon am Abend sollen die ersten Autos über die neue Trasse rollen.

Der zuletzt fertig gewordene Abschnitt führt auf zwölf Kilometern durch zwei Tunnel und über fünf Brücken. Umweltschützer hatten erfolglos gegen die Strecke durch ein Landschaftsschutzgebiet im Böhmischen Mittelgebirge geklagt. Die Kosten waren im Laufe der Zeit auf rund eine halbe Milliarde Euro gestiegen.

Im Sommer 2013 schien die Fertigstellung der letzten Kilometer in weite Ferne zu rücken, als ein Erdrutsch auf einem halben Kilometer Länge die fertige Fahrbahn unter sich begrub. Geschätzt eine halbe Million Tonnen Erdreich mussten damals abgetragen und der Hang mit Stahlseilen stabilisiert werden.