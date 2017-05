Liberaler Machtkampf beendet

Durch Sachsens FDP geht ein tiefer Riss. Der alte und neue Parteichef Zastrow soll's richten. Ihn begleiten viele Zweifel.

Von Uwe Kuhr (mit dpa)

erschienen am 21.05.2017



Glauchau. Sachsens FDP hat einen Schlussstrich unter einen monatelangen Machtkampf um die Spitze der Landespartei gezogen. Auf einem Parteitag am Samstag in Glauchau behauptete Parteichef Holger Zastrow seinen Posten gegen den Dresdner Robert Malorny. Zastrow holte 127 der 240 gültigen Stimmen, Malorny erhielt 101 Stimmen bei acht Enthaltungen und vier Delegierten, die beide ablehnten. Die 52,9 Prozent für Zastrow offenbarten zugleich, wie tief und breit die Gräben bei den sächsischen Liberalen verlaufen.

Zastrow sieht trotz der Tatsache, dass nur die Hälfte der Partei noch hinter ihm steht, sein Ergebnis dennoch als "Klasse-Ergebnis". Die Partei habe nach dem Rauswurf aus dem Landtag nach fünfjähriger Regierungsbeteiligung eine schwierige Phase durchlaufen. Er sei mehrfach aufgefordert worden, einfach aufzugeben und nicht mehr weiterzumachen. "Das mach ich aber nicht, weil ich mich auch um die Partei sorge", sagte Zastrow, der die Landespartei seit 1999 anführt. Er sehe Entwicklungen, die er nicht für gut heiße. Die Partei sei in "schweren Fahrwassern", aber er glaube, "dass wir uns die nächsten zwei Jahre sortieren können", so Zastrow. "Es muss meine Aufgabe sein, die Partei auch wieder zusammenzuführen."

Schwerpunkt in Zastrows Rede vor den Delegierten waren die Selbstständigen. Sie hätten außer der FDP keine Lobby mehr unter den Parteien. Nie seien die Grundlagen der Marktwirtschaft so stark beschädigt worden wie derzeit, sagte er. Dazu gehörten auch Mindestlohn und Lohngleichheitsgesetz zur einheitlichen Bezahlung von Mann und Frau. Dies seien "wirre Ideen, die unseren Mittelstand nachhaltig kaputt machen können". Zum 24. September kündigte Zastrow, den Rückkehr der FDP in den Bundestag an. Und 2019 in den Sächsischen Landtag: "Ich lege mich fest."

Für und Wider gab es reichlich. "Ja, wir haben gelernt", sagte Robert Teuber aus Dresden. "Aber ich weiß nicht, ob es immer das Richtige ist." Mit der eingeengten Diskussion um Selbstständige "gewinnen wir keinen Akademiker, keinen Ingenieur". Sie seien auch Leistungsträger, auch wenn ihnen die Firma nicht gehört. Robert Malorny meinte, dass "die Bürger die FDP nicht mehr verstehen". Die Partei müsse sich auch anderen wichtigen gesellschaftspolitischen Themen zuwenden wie "Wo steht Sachsen in 20 Jahren?", Integration und Leitkultur. Besonderen Nachholbedarf sah er in der Kommunikation. Seit Bekanntgabe seiner Kandidatur gegen Zastrow sei er rüden Attacken ausgesetzt gewesen. "Hass- und Hetztiraden, mitternächtlichen Anrufe und E-Mails mit wüsten Beschimpfungen - das gehört sich nicht für eine liberale Partei", so Malorny. Der Chef der Jungliberalen Philipp Hartewig forderte einen Kurswechsel. "Nicht nach rechts oder links, sondern einen nach vorn", sagte er. Nur ein "Optimismus-Schub" könne die Partei für Jüngere wieder attraktiv machen.

Der Parteitag bestätigte bei den Wahlen zum Vorstand Anja Jonas (Markkleeberg, 126 Stimmen) als Vize. Zu weiteren Stellvertretern wurden Jürgen Martens (Meerane, 146) und der Chemnitzer FDP-Kreisverbandschef Frank Müller-Rosentritt (202) bestimmt. Ihre Ämter behielten Schatzmeister Roland Werner und Generalsekretär Torsten Herbst.

Die sächsische FDP saß als Juniorpartner der CDU von 2009 bis 2014 in der Regierung und scheiterte bei der Landtagswahl an der Fünf-Prozent-Hürde. Sie erreichte nur 3,8 Prozent der Zweitstimmen. Seither verlor die Partei etwa 15 Prozent ihrer Mitglieder. Aktuell liegt die Mitgliederzahl bei knapp 2000.