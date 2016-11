Linke-Chef nennt Trump-Wahl politisches Erdbeben

erschienen am 09.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Für den sächsischen Linken-Chef Rico Gebhardt kommt die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten einem politischem Erdbeben gleich. Die Erschütterungen würden auch Deutschland erreichen, sagte er am Mittwoch in Dresden. «Zugleich müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass das herrschende politische Establishment dramatisch an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. Trump konnte nur gewinnen, weil die Masse der arbeitenden Bevölkerung sich schon lange sozial an den Rand gedrückt fühlt.»