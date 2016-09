Linke, SPD und GrÃ¼ne kritisieren Leitkultur-VorstoÃŸ

Linke, SPD und Grüne kritisieren Leitkultur-Vorstoß

erschienen am 30.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Linke, SPD und Grüne haben mit Unverständnis und harscher Kritik auf den Vorstoß von CSU und sächsischer Union zur Leitkultur reagiert. Stolz auf die Nation sei eine Strategie, die Deutschland schon mehrfach ins Verderben geführt habe, warnte Linken-Landes- und Fraktionschef Rico Gebhardt am Freitag in Dresden. Wer den Menschen vorschreiben wolle, was sie über die Rolle Deutschlands in Europa und der Welt zu denken hätten, «produziert keine Kultur, die leitet, sondern eine, an der wir alle leiden werden».

Für die sächsische SPD-Generalsekretärin Daniela Kolbe sind die in dem am Freitag in Berlin vorgestellten Papier genannten Forderungen nach Patriotismus und Heimatliebe «nichts Neues». «Angesichts zunehmender Verunsicherung, Demokratiefeindlichkeit und rechter Hetze und Gewalt brauchen wir gerade eine echte Debatte über das, was unsere Gesellschaft eint und zusammenhält.» Allen, die etwas mit Substanz lesen wollten, empfehle sie das Grundgesetz.

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Volkmar Zschocke sprach von einem «Rückfall in die Vorwendezeit». In der DDR seien Stolz auf Heimat und Vaterland ritualisiert und als staatsbürgerliche Pflicht gefordert gewesen. «Spätestens im Jahr 1989 ist diese staatliche Indoktrination gescheitert. Denn eine nach Offenheit und Freiheit strebende Gesellschaft kann nicht mit einer verordneten «Leitkultur» zusammengehalten werden.»