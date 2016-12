Linke befürchten nach Sparkurs hohe Folgekosten für Sachsen

erschienen am 15.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Linken sehen als Folge bisheriger sächsischer Finanzpolitik hohe Kosten auf den Freistaat zukommen. Die jahrelange «Kaputtsparpolitik» von Finanzminister Georg Unland (CDU) komme Sachsen teuer zu stehen, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken im Landtag, Sebastian Scheel, am Donnerstag in der Haushaltsdebatte. Sachsen sei im Wettbewerb um qualifizierte Nachwuchskräfte heruntergewirtschaftet: «Es bedarf nun großer Kraftanstrengungen, den Freistaat wieder so attraktiv zu machen, damit es hier langfristig genügend Lehrkräfte, Polizei- und Justizbedienstete sowie Verwaltungsfachleute geben wird.»

Der unter dem Druck öffentlicher Proteste eingeleitete Kurswechsel müsse in den kommenden Jahren konsequent fortgesetzt werden, sagte Scheel. Dazu gehöre auch die Abkehr von einem überholten Investitionsbegriff, «der zwar ständig für viel frischen Beton und Asphalt sorgt, aber nicht für genug kluge Köpfe und geschickte Hände, die das Gebaute mit Leben erfüllen können». Der Doppelhaushalt Sachsens hat ein Volumen von insgesamt 37,5 Milliarden Euro und soll noch am Donnerstagabend vom Parlament verabschiedet werden.