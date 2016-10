Linke begrÃ¼ÃŸt Willen Tillichs zu AufklÃ¤rung

Linke begrüßt Willen Tillichs zu Aufklärung

Nun bestätigt auch das Obduktionsergebnis den Suizid des Terrorverdächtigen in Haft. Sachsens Regierung ist unter Druck - der Fall könnte demnächst eine Untersuchungskommission beschäftigen.

erschienen am 14.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Die sächsische Linke hat die Zustimmung des Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU) zu einer unabhängigen Aufklärung im Fall «Al-Bakr» begrüßt. «Die übliche CDU-Strategie, alles kleinzureden», dürfe nicht aufgehen, sagte Partei- und Fraktionschef Rico Gebhardt am Freitag in Dresden. Seine Partei werde bei einer gemeinsamen Sondersitzung des Innen- und Rechtsausschusses in der kommenden Woche im Landtag darauf dringen, «dass die lange Reihe mutmaßlicher Fehlleistungen - die im Suizid des Hauptverdächtigen gipfeln, der die Ermittlungen stark erschweren wird - selbstkritisch aufgearbeitet wird.»

Tillich, der die Gesamtverantwortung trage, dürfe sich nicht «abducken und seine Minister vors Loch schieben». Rücktritte von Ministern wären «noch keine Lösung der Probleme, die dieses Land hat», meinte Gebhardt. Sachsen brauche eine andere Politik, «zu der die CDU offensichtlich nicht in der Lage ist».

Tillich hatte nach dem Selbstmord des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr in der Justizvollzugsanstalt Leipzig am Freitag Fehler eingeräumt und seinen Willen zu einer unabhängigen Aufklärung bekundet.