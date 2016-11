Linke fordern 560 Euro Grundsicherung für Kinder

erschienen am 04.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Linken fordern eine Grundsicherung für Kinder in Höhe von mindestens 560 Euro. Die Regierung des Freistaates solle sich dafür auf Bundesebene stark machen und zudem die Lebensqualität für Familien auf dem Lande verbessern, erklärte Sozialpolitikerin Susanne Schaper am Freitag in Dresden. Kinder seien heute mehr denn je ein Armutsrisiko. Außerdem werde der ländliche Raum für junge Menschen immer unattraktiver. Schaper verwies auf fehlende Infrastruktur und mangelnde berufliche Perspektiven. «Nur wenn Paare eine Perspektive für eine Familie sehen, werden sie sich auch dafür entscheiden», schlussfolgerte die Landtagsabgeordnete.

Hintergrund der Äußerungen ist eine Kleine Anfrage Schapers im Landtag zur Zahl der Geburten und Todesfälle in Sachsen. 2015 kamen auf 54 467 Sterbefälle nur 36 466 Lebendgeborene. Lediglich in Dresden und Leipzig ist das Verhältnis umgekehrt. «Der demografische Wandel geht weiter - die CDU hat auch nach 26 Jahren Regierungszeit noch keinen Plan für Sachsens Regionen», sagte Schaper. Bei der Höhe der Grundsicherung für Kindern orientieren sich die Linken an den von ihnen gewünschten Hartz-IV-Regelsatz. Ab 1. Januar 2017 steigt er von 404 Euro auf 409 Euro pro Monat - aus Sicht der Linken viel zu wenig.