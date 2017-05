Linke siegt im Flyer-Streit gegen AfD

Oberlandesgericht hält Behauptung über Position zu Volksentscheiden für zulässig

Von Tino Moritz

erschienen am 10.05.2017



Dresden. Im Streit um ihren im Landtag verteilten Flyer hat sich die Linksfraktion in zweiter Instanz gegen die Konkurrenz von der AfD durchgesetzt. Während das Landgericht Dresden noch ein Problem in dem Slogan "CDU, SPD und AfD sind gegen Volksentscheide. Wir nicht" erkannt und der Linken deshalb "das Verbreiten unwahrer beziehungsweise unvollständiger Behauptungen" untersagt hatte, folgte das Oberlandesgericht am Dienstag ihrem Antrag auf Berufung.

Die AfD-Fraktion habe die Äußerungen hinzunehmen. Im Unterschied zu Presseorganen, die ihre Informationen auf Wahrheit prüfen müssen, agierten Fraktionen ausdrücklich im Interesse einer politischen Richtung. Deshalb könne der Durchschnittsleser auch keine neutralen Informationen über den politischen Gegner erwarten. Die AfD hatte zwar im Landtag gegen einen Gesetzentwurf von Linken und Grünen für mehr Volksentscheide gestimmt. Ihre Ablehnung hatte sie aber mit einer eigenen Initiative für direkte Demokratie begründet.

Die Linksfraktion begrüßte das Urteil. Laut ihrem Rechtspolitiker Klaus Bartl bewahrt es letztlich vor allem die AfD-Fraktion angesichts ihrer Öffentlichkeitsarbeit vor einer "schier endlosen Klageflut".