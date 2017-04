Linke sieht Sachsen vom Bahn-Fernverkehr weiter abgehängt

erschienen am 27.04.2017



Berlin/Dresden (dpa/sn) - Die Bautzener Linke-Bundestagsabgeordnete Caren Lay wirft der schwarz-roten Bundesregierung vor, Sachsen verkehrsmäßig abzuhängen. Für die Anbindung sächsischer Städte an den Bahn-Fernverkehr gebe es «keinen Plan und auch keine Motivation». Das zeige die Beantwortung zweier von ihr im Zeitraum von sieben Jahren gestellten Kleinen Anfragen. Sie sprach von einem «Offenbarungseid» und bemängelte, dass bis heute keine Aussagen zu Kosten und Datum der Fertigstellung der Fernverbindung Dresden-Berlin getroffen würden. Auch der vor 14 Jahren mit Polen verabredete Ausbau der Strecke Dresden-Wroclaw hake auf deutscher Seite. Wann Chemnitz wieder an den Fernverkehr angebunden wird, sei ebenfalls nicht bekannt.