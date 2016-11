Linke vermutet 10 000 Obdachlose in Sachsen

Dresden (dpa/sn) - Die Landtagsfraktion der Linken hat die Regierung aufgefordert, einen belastbaren Bericht zur Zahl der Obdachlosen in Sachsen anzufertigen. Die Dunkelziffer der Wohnungslosen liege mindestens drei mal so hoch wie im Wohnungslosenotfallbericht der Diakonie, beklagte die sozialpolitische Sprecherin der Fraktion, Susanne Schaper, am Freitag in einer Mitteilung. Die Diakonie berichtet von knapp 3200 Obdachlosen, gut 300 seien Kinder. Erfasst wurden von dem Bericht jedoch nur Menschen, die Beratungsangebote in Anspruch nehmen. Laut Links-Fraktion tun aber gerade jüngere Wohnungslose dies nicht, weil sie oft noch einige Wochen bei Bekannten unterkommen.