Linke warnt vor Verunglimpfung von FlÃ¼chtlingen

Linke warnt vor Verunglimpfung von Flüchtlingen

erschienen am 10.10.2016



Dresden (dpa) - Nach der Festnahme des syrischen Terrorverdächtigen in Leipzig wendet sich Sachsens Linke gegen eine pauschale Verdächtigung von Flüchtlingen. Gerade die Umstände der Festnahme des Gesuchten zeigten, dass es falsch sei, «Geflüchtete pauschal als Terrorverdächtige zu verunglimpfen», meinte Fraktionschef Rico Gebhardt am Montag in Dresden. Er dankte dem syrischen Hinweisgeber, «der der die Festnahme tatkräftig ermöglicht hat». Der Mann hatte den Gesuchten nach dpa-Informationen mit in seine Leipziger Wohnung genommen, zusammen mit einem Mitbewohner gefesselt und der Polizei übergeben.

Gebhardt rief dazu auf, Ruhe zu bewahren und auf Verständigung mit Muslimen zu setzen. «Terroristen leben davon, dass wir Angst haben und andere ausgrenzen. Das treibt Menschen in die Radikalisierung und sorgt für Terror-Nachwuchs.» Wer Islamfeindlichkeit schüre, betreibe letztlich das Geschäft der Terroristen.