Linke will Lehrstühle an Hochschulen abschaffen

Moderne Strukturen sollen Forschung und Studium besser machen. Dafür will die Partei einen besonders alten Zopf opfern.

Von Uwe Kuhr

erschienen am 16.05.2017



Dresden. Die sächsische Linke hat einen umfangreichen Gesetzentwurf vorgelegt, um Hochschulen mehr Selbstständigkeit zu ermöglichen, ihren Beschäftigten bessere Karrierechancen und den Studenten einen leichteren Zugang zu einem gebührenfreien Studium. Grundlage für das Papier ist das bisher geltende Hochschulfreiheitsgesetz der aktuellen schwarz-roten Koalition, das in wichtigen Punkten weiterentwickelt worden sei, sagte der hochschulpolitische Sprecher der Landtagsfraktion Falk Neubert am Montag in Dresden. Ziel sei eine weitgehende Selbstverwaltung der Hochschulen, die derzeit nicht gewährleistet sei.

So soll es eine Abkehr vom "veralteten Lehrstuhl-Prinzip" hin zu "Fachgebietsabteilungen" (Department-Prinzip) geben. Das in vielen Forschungsnationen bereits angewandte Prinzip entlaste Professoren, so Neubert. Sie wären damit nur noch Wissenschaftler und Hochschullehrer, aber nicht mehr gleichzeitig auch Arbeitgeber für Assistenten und Mitarbeiter. Das fördere die Kollegialität und werte den sogenannten akademischen Mittelbau auf. Bisher lebten bis zu 90 Prozent ihrer Angestellten von befristeten Arbeitsverträgen, sagte er. "Damit wäre Schluss mit den unplanbaren Karrieren." Auch diese Forscher sollen künftig stärker an eigenständigen Themen arbeiten. Anders als bislang sollen Fachhochschulen ein uneingeschränktes Promotionsrecht wie die Universitäten erhalten.

Um Studierwilligen den Weg in Universitäten und Fachhochschulen zu ebnen, sollen Studiengebühren für Zweitstudien, Ausländer und selbst für Langzeitstudenten entfallen. Um Studienabbrüchen vorzubeugen, schlägt die Linke die Einführung eines maximal einjährigen Orientierungsstudiums vor, "wo Fehler und Ausprobieren erlaubt sind". Da die Wirtschaft Bachelor-Absolventen mit einem nur dreijährigen Studium oft als "unterqualifiziert" betrachte, solle der höherwertige Master-Abschluss zur Regel werden, heißt es.

In Anlehnung an das Land Bremen sollen Hochschulen zur Freiheit der Forschung auch die Möglichkeit erhalten, aus ethischen Gründen militärische Forschungen einschränken zu können. Dazu soll in Sachsen eine "Zivilklausel" eingeführt werden. Sie soll sicherstellen, dass die Annahme von Drittmitteln aus "der nicht-zivilen Nutzung von Forschungsergebnissen transparent gemacht wird", so Neubert. Gefordert wird die Abschaffung der Hochschulräte, um mehr Eigenständigkeit zu schaffen und ministeriellen Einfluss zu reduzieren. Auslöser war die massive Einmischung des Hochschulrates der Leipziger Uni in die Wahl eines neuen Rektors ab 2015. Erst im Januar dieses Jahres konnte deshalb die bisherige Rektorin Beate Schücking wiedergewählt werden, was der Rat ursprünglich zu verhindern versuchte.

Der Gesetzentwurf geht am Donnerstag in den Landtag. Mit ihm will die Linke angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Landtag zumindest eine öffentliche Diskussion anschieben, sagte Neubert, "die intensiv und vielleicht nicht immer schmerzfrei für die Hochschulpolitiker der anderen Fraktionen ist".