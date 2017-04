Lkw-Fahrer mit 0,92 Promille auf Autobahn unterwegs

erschienen am 08.04.2017



A 72. Ein 37-Jähriger hat am späten Freitagabend mit 0,92 Promille im Blut einen Lkw auf der A 72 gefahren. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann kurz nach der bayrischen Landesgrenze in Fahrtrichtung Zwickau in eine Kontrolle, weil er offensichtlich zu schnell fuhr. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest durch und stellten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. (fp)