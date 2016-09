Lkw-HÃ¤nger am Kreuz Chemnitz in Flammen - A72 Ã¼ber Stunden gesperrt

Lkw-Hänger am Kreuz Chemnitz in Flammen - A72 über Stunden gesperrt

erschienen am 08.09.2016



Chemnitz. Der Brand eines Lastwagenanhängers hat am Mittwochabend auf der Autobahn 72 bei Chemnitz für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach einem Reifenschaden hatte der Anhänger Feuer gefangen. Der 24-jährige Fahrer brachte den Lastwagen auf dem Seitenstreifen zum Stehen und konnte die Zugmaschine abkoppeln. Geladen waren Gummimatten. Der Fahrer wurde mit einer Rauchvergiftung ambulant behandelt.

Zum Löschen des brennenden Anhängers konnte die Feuerwehr ausschließlich auf Löschwasser den eigenen Fahrzeugen zurückgreifen. Mehrere Tanklöschfahrzeuge mussten im Pendelbetrieb neues Wasser zur Einsatzstelle bringen. "Wir haben bereits mehr als 50 Kubikmeter Löschwasser in Verbindung mit Schaummittel verbraucht", berichtete Einsatzleiter René Michehl vom Einsatzführungsdienst der Berufsfeuerwehr. Mit einem Radlader wurden die noch brennenden Gummiklumpen auseinandergezogen, um so an weitere Glutnester zu kommen. Wegen des Einsatzes war die A72 in Richtung Hof bis zum frühen Donnerstagmorgen gesperrt.

Bewohner in Limbach-Oberfrohna waren gebeten worden, wegen der Rauchwolken die Fenster und Türen geschlossen zu halten. (dpa/jeuh)