Lkw verliert Ladung: Bundesstraße im Kreis Meißen gesperrt

erschienen am 22.05.2017



Diera-Zehren (dpa/sn) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 6 bei Diera-Zehren (Landkreis Meißen) ist am Montagnachmittag ein Lastwagen umgekippt. Seine Ladung, eine noch unbekannte Menge Raps, verteilte sich über die Fahrbahn, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Ein Autofahrer war aus bisher unbekannten Gründen plötzlich auf die Straßenmitte geraten und gegen den entgegenkommenden Lkw geprallt. Beide Fahrer, 54 und 49 Jahre alt, wurden leicht verletzt. Den entstandenen Schaden bezifferte die Behörde mit etwa 100 000 Euro. Wie lange die B6 gesperrt bleibt, war am frühen Abend noch offen.