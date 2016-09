Lob von "El Presidente" aus Sachsen

Sachsens Regierungschef Tillich war fünf Tage in Mexiko unterwegs. Diplomatische Verwicklungen drohen nur zu Hause - wegen Bratwürsten.

Von Tino Moritz

erschienen am 17.09.2016



Mexiko-Stadt. Dass es solche Gäste gibt und solche, das wissen sie auch in Mexiko. Spätestens jetzt, nachdem sich Stanislaw Tillich am Donnerstag nach Kuba verabschiedet hat. Vom amtierenden Bundesratspräsidenten, der fünf Tage nur Gutes über sie sagte, müssen die Mexikaner auch im Nachgang nichts Böses erwarten.

Beim Staatsgast zwei Wochen zuvor war das noch anders. Donald Trump ist in Mexiko nicht sonderlich beliebt. Mit den Höflichkeiten war es endgültig vorbei, als der US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner direkt nach seiner Rückkehr über eine 3200 Kilometer lange, acht Milliarden US-Dollar teure und selbstverständlich vom Nachbarland zu bezahlende Mauer sprach, die Mexikaner vom illegalen Grenzübertritt abhalten soll.

Als erstes widersprach der mexikanische Präsident. Als zweites musste der mexikanische Finanzminister zurücktreten, der Trumps Besuch eingefädelt hatte - und wer weiß, was noch alles kommt außer dem riesigen "Contra-Trump"-Spruchband am Gebäude des Senats.

Nicht weit von dieser Botschaft entfernt stand Tillich in dieser Woche und gab Interviews. Dabei lobte er die Mexikaner besonders für ihren Einsatz für den freien Handel - und schob gleich noch hinterher, dass man dazu aus den USA gerade ganz "andere Töne" höre. Trump hatte sich zuletzt deutlich gegen den Freihandel positioniert und etwa Strafzölle gegen China verlangt. Aber wirklich hohe Wellen kann Tillich schon deshalb nicht schlagen, weil er das erstens nur deutschen Journalisten sagte und zweitens zwar "El Presidente" ist, aber nur vom deutschen Bundesrat. Ende Oktober endet seine Amtszeit.

Tillich hatte die Ehre, eine zwölfminütige Rede im mexikanischen Senat zu halten, in dem direkt gewählte Vertreter der 32 Bundesstaaten Mexikos sitzen. Abgesehen von Komplimenten für das Gastgeberland geriet der Auftritt zur seminarreifen Kurzvorstellung des deutschen Föderalismus. Dabei erwähnte Tillich auch die Kanzlerin, die vom Senatspräsidenten zuvor für ihre Flüchtlingspolitik gelobt worden war - aber in einem anderen Zusammenhang: dass sie es als Chefin im Bund "nicht immer leicht mit den Ländern hat". Was wahrscheinlich noch untertrieben ist.

Tillich, der auch im Parlament, dem Bildungsministerium und dem Außenministerium zum Gedankenaustausch empfangen worden war, sprach im Senat auch über seinen Besuch als Beitrag zum Deutsch-Mexikanischen Jahr. Das hatte Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) im Juni eröffnet, den nächsten Beitrag dazu wird Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) leisten: Er lädt am 6.Oktober nachträglich zum Empfang zum Einheitsfeiertag in die Residenz des deutschen Botschafters in Mexiko-Stadt ein. Der Chemnitzer Bundestagsabgeordnete Michael Leutert (Linke) hatte sich schon seit dem vorigen Jahr vergeblich bemüht, Sachsen dafür zu begeistern: "Das wäre eine Riesenchance gewesen. Mexiko bietet viele Chancen, gerade für die sächsische Wirtschaft."

Die hat Tillich mit seiner Mexiko-Reise als Bundesratspräsident mit 75-köpfiger Delegation zwar jetzt schon vorab versucht zu ergreifen. Zudem richtet Sachsen ja am 3.Oktober die zentralen Einheits-Feierlichkeiten in Deutschland aus. Aber Leutert scheint trotzdem noch sauer zu sein - wegen Thüringer Rostbratwürsten. Mit dieser und anderen Spezialitäten will Thüringen beim Empfang in Mexiko-Stadt glänzen. Auf Tillichs Hinflug vor einer Woche sollten die Köstlichkeiten eigentlich mit an Bord sein. Warum dies scheiterte und damit Zusatzkosten von rund 8000 Euro anfallen, ist unklar. Die sächsische Staatskanzlei will dafür nicht verantwortlich sein und verweist auf die Flugbereitschaft des Bundes. Leutert zweifelt - und hat Bundesrat und Verteidigungsministerium um Aufklärung gebeten. Im Vergleich zu Trumps Mexiko-Besuch wird dieses Nachspiel freilich harmlos sein. Tillichs Delegation wird morgen in Dresden zurückerwartet. Diesmal dürfte die Fracht egal sein.